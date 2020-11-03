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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:23
mikos написав: СМС в настройках карты - выключены.
Так треба ж включить наче й перевести на ПУШ, щоб плата не знімалася.
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stryzhko
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:49
stryzhko написав:
Так треба ж включить наче й перевести на ПУШ, щоб плата не знімалася.
Ну и намудрили
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mikos
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:07
Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Striker
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:15
Striker , так.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:28
Striker написав:
Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Даже если потянуть в 22-05 - тоже будет сегодня. Проверено
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:33
Flamingo написав: Striker написав:
Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Даже если потянуть в 22-05 - тоже будет сегодня. Проверено
И тянулка работала? чудесааа
Мне казалось, шо она тямноты боицца
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:05
clientage написав: Flamingo написав: Striker написав:
Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Даже если потянуть в 22-05 - тоже будет сегодня. Проверено
И тянулка работала? чудесааа
Мне казалось, шо она тямноты боицца
Ну на личном опыте таки убедился - не боиЦЦа она темноты. Просто выеЖивается часто
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:16
clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
а по какой категории не начислили?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:35
velvet написав: clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
а по какой категории не начислили?
за Кино
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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