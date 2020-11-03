RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4412441344144415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

mikos написав: СМС в настройках карты - выключены.

Так треба ж включить наче й перевести на ПУШ, щоб плата не знімалася.
stryzhko
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 04.10.16
Подякував: 337 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:49

  stryzhko написав:Так треба ж включить наче й перевести на ПУШ, щоб плата не знімалася.

Ну и намудрили :)
mikos
 
Повідомлень: 86
З нами з: 07.06.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:07

Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 15.02.20
Подякував: 139 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:15

Striker , так.
KVV
 
Повідомлень: 591
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:28

  Striker написав:Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Даже если потянуть в 22-05 - тоже будет сегодня. Проверено
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5070
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:33

  Flamingo написав:
  Striker написав:Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Даже если потянуть в 22-05 - тоже будет сегодня. Проверено

И тянулка работала? чудесааа
Мне казалось, шо она тямноты боицца
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32850
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3849 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:05

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Striker написав:Если потянуть Форвардом с Моно до 19.00, то проводка сегодня будет?
Даже если потянуть в 22-05 - тоже будет сегодня. Проверено

И тянулка работала? чудесааа
Мне казалось, шо она тямноты боицца

Ну на личном опыте таки убедился - не боиЦЦа она темноты. Просто выеЖивается часто :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5070
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09

Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32850
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3849 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:16

  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:

а по какой категории не начислили?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:35

  velvet написав:
  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:

а по какой категории не начислили?

за Кино
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32850
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3849 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4412441344144415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavyak і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1744, 1745, 1746
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17450 2442808
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 16:59
jay2004
Альфа-Банк 1 ... 9067, 9068, 9069
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90687 10694280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 16:10
clientage
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 738, 739, 740
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7390 1663074
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 16:02
vasyatko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.