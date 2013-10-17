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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4413441444154416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:12

  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:

Мені ще за комуналку шукають кешбек, виявилось надскладне завдання)
apostol
 
Повідомлень: 294
З нами з: 24.12.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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  #<1 ... 4413441444154416
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