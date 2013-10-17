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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:12
clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
Мені ще за комуналку шукають кешбек, виявилось надскладне завдання)
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