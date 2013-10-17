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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:12
clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
Мені ще за комуналку шукають кешбек, виявилось надскладне завдання)
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Додано: Чет 05 лис, 2020 05:49
clientage написав: velvet написав: clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
а по какой категории не начислили?
за Кино
Так может МСС у этого Кино некошерное?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 06:29
guntherhouse777 написав: clientage написав: velvet написав:
а по какой категории не начислили?
за Кино
Так может МСС у этого Кино некошерное?
Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 05 лис, 2020 06:38
clientage написав: velvet написав: clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
а по какой категории не начислили?
за Кино
В кіно краще з 20% від абанки ходити. Мені часто не нараховували кешбек, але після цидулки дочисляли, а от від 30-го за електрику заглохло. Взагалі, якщо кожен 2-3 раз треба ще і звертатись за кешбеком, то забагато мороки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 06:54
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У абанка и барсика разное кино.
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guntherhouse777
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