Мені ще за комуналку шукають кешбек, виявилось надскладне завдання)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:12
Додано: Чет 05 лис, 2020 05:49
Додано: Чет 05 лис, 2020 06:29
Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 05 лис, 2020 06:38
В кіно краще з 20% від абанки ходити. Мені часто не нараховували кешбек, але після цидулки дочисляли, а от від 30-го за електрику заглохло. Взагалі, якщо кожен 2-3 раз треба ще і звертатись за кешбеком, то забагато мороки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Также есть платеж по кешбечной категории от 30.10, однако кешбека по нему нет. Хотя в октябре есть платежи в этой точке продаж, где кешбек исправно начислен.
Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, PUMB, ramaz, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|