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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4413441444154416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:12

  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:

Мені ще за комуналку шукають кешбек, виявилось надскладне завдання)
apostol
 
Повідомлень: 294
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Подякував: 806 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 05:49

  clientage написав:
  velvet написав:
  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:

а по какой категории не начислили?

за Кино

Так может МСС у этого Кино некошерное?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4594
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Подякували: 316 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 06:29

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  velvet написав:а по какой категории не начислили?

за Кино

Так может МСС у этого Кино некошерное?

Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5076
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Подякував: 90 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 06:38

  clientage написав:
  velvet написав:
  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:

а по какой категории не начислили?

за Кино


В кіно краще з 20% від абанки ходити. Мені часто не нараховували кешбек, але після цидулки дочисляли, а от від 30-го за електрику заглохло. Взагалі, якщо кожен 2-3 раз треба ще і звертатись за кешбеком, то забагато мороки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 06:54

Ой+,
У абанка и барсика разное кино.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Также есть платеж по кешбечной категории от 30.10, однако кешбека по нему нет. Хотя в октябре есть платежи в этой точке продаж, где кешбек исправно начислен.
Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:01

  _PORT_UA написав:Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.


хе-хе, мне карты не включат с пятницы, а вы про какой-то кешбек
что-то сломалось, как понимаю в процессинге
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:04

  cohan написав:
  _PORT_UA написав:Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.


хе-хе, мне карты не включат с пятницы, а вы про какой-то кешбек
что-то сломалось, как понимаю в процессинге


Оформляли КОКОкредит в воскресенье - забрали во вторник, зарегистрировали и активировали через ГЛ.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:26

  jay2004 написав:
  cohan написав:
  _PORT_UA написав:Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.


хе-хе, мне карты не включат с пятницы, а вы про какой-то кешбек
что-то сломалось, как понимаю в процессинге


Оформляли КОКОкредит в воскресенье - забрали во вторник, зарегистрировали и активировали через ГЛ.


оформлял год назад, 30.10 карты пропали из ГуглПея и аккаунта, на все вопросы "разбираемся, проверяем, стараемся максимально быстро"
снять деньги, конечно, можно, но подождем хоть какую-то причину
cohan
 
Повідомлень: 404
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