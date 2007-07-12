Додано: Чет 05 лис, 2020 10:54

Также есть платеж по кешбечной категории от 30.10, однако кешбека по нему нет. Хотя в октябре есть платежи в этой точке продаж, где кешбек исправно начислен.

Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

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