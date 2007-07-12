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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:12
clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
Мені ще за комуналку шукають кешбек, виявилось надскладне завдання)
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Додано: Чет 05 лис, 2020 05:49
clientage написав: velvet написав: clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
а по какой категории не начислили?
за Кино
Так может МСС у этого Кино некошерное?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 лис, 2020 06:29
guntherhouse777 написав: clientage написав: velvet написав:
а по какой категории не начислили?
за Кино
Так может МСС у этого Кино некошерное?
Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 05 лис, 2020 06:38
clientage написав: velvet написав: clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
а по какой категории не начислили?
за Кино
В кіно краще з 20% від абанки ходити. Мені часто не нараховували кешбек, але після цидулки дочисляли, а от від 30-го за електрику заглохло. Взагалі, якщо кожен 2-3 раз треба ще і звертатись за кешбеком, то забагато мороки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 05 лис, 2020 06:54
Ой+,
У абанка и барсика разное кино.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:54
Также есть платеж по кешбечной категории от 30.10, однако кешбека по нему нет. Хотя в октябре есть платежи в этой точке продаж, где кешбек исправно начислен.
Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:01
_PORT_UA написав:
Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.
хе-хе, мне карты не включат с пятницы, а вы про какой-то кешбек
что-то сломалось, как понимаю в процессинге
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cohan
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:04
cohan написав: _PORT_UA написав:
Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.
хе-хе, мне карты не включат с пятницы, а вы про какой-то кешбек
что-то сломалось, как понимаю в процессинге
Оформляли КОКОкредит в воскресенье - забрали во вторник, зарегистрировали и активировали через ГЛ.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:26
jay2004 написав: cohan написав: _PORT_UA написав:
Вчера был звонок от Форварда, думал по этому вопросу, но нет, опять про изменения в тарифах и их принятия с помощью нажатия цифры 1.
хе-хе, мне карты не включат с пятницы, а вы про какой-то кешбек
что-то сломалось, как понимаю в процессинге
Оформляли КОКОкредит в воскресенье - забрали во вторник, зарегистрировали и активировали через ГЛ.
оформлял год назад, 30.10 карты пропали из ГуглПея и аккаунта, на все вопросы "разбираемся, проверяем, стараемся максимально быстро"
снять деньги, конечно, можно, но подождем хоть какую-то причину
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cohan
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:06
помогите разобраться, моя вумна сестричка 31.08.2020 открывая кредитку подписала дурочка договор страхования жизни на 5лет. 100раз было говорено ничего не подписывать, когда открывала дебетку всё прошло ок и мне в голову даже не пришло проверить папку с доками, токо сча обнаружил этот документ. вооще ничо не понимаю, куда кому и сколько должен платить, можно ли его расторгнуть и чем мне это грозит. во общем какие действия можно предпринять, чтобы свести потери к минимуму или как? всё на украинском, я разговорный понимаю, а в терминах и на русском хрен разбираюсь, поэтому стараюсь не лезть в кредиты и т.п.
а шо делать?
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чик
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Чет 05 лис, 2020 11:43
sens
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