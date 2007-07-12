чик написав:помогите разобраться, моя вумна сестричка 31.08.2020 открывая кредитку подписала дурочка договор страхования жизни на 5лет. 100раз было говорено ничего не подписывать, когда открывала дебетку всё прошло ок и мне в голову даже не пришло проверить папку с доками, токо сча обнаружил этот документ. вооще ничо не понимаю, куда кому и сколько должен платить, можно ли его расторгнуть и чем мне это грозит. во общем какие действия можно предпринять, чтобы свести потери к минимуму или как? всё на украинском, я разговорный понимаю, а в терминах и на русском хрен разбираюсь, поэтому стараюсь не лезть в кредиты и т.п.
В отделение писать заяву на разрыв страховки.
И контролировать. А то бывает "документы не подошли", "что-то не видно", "не отксерилось" и т.п. (ситуация реальная)