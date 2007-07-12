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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4414441544164417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:15

  чик написав:помогите разобраться, моя вумна сестричка 31.08.2020 открывая кредитку подписала дурочка договор страхования жизни на 5лет. 100раз было говорено ничего не подписывать, когда открывала дебетку всё прошло ок и мне в голову даже не пришло проверить папку с доками, токо сча обнаружил этот документ. вооще ничо не понимаю, куда кому и сколько должен платить, можно ли его расторгнуть и чем мне это грозит. во общем какие действия можно предпринять, чтобы свести потери к минимуму или как? всё на украинском, я разговорный понимаю, а в терминах и на русском хрен разбираюсь, поэтому стараюсь не лезть в кредиты и т.п.

В отделение писать заяву на разрыв страховки.

И контролировать. А то бывает "документы не подошли", "что-то не видно", "не отксерилось" и т.п. (ситуация реальная)
За Виталия Наливкина!
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  #<1 ... 4414441544164417
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