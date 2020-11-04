чик написав:помогите разобраться, моя вумна сестричка 31.08.2020 открывая кредитку подписала дурочка договор страхования жизни на 5лет. 100раз было говорено ничего не подписывать, когда открывала дебетку всё прошло ок и мне в голову даже не пришло проверить папку с доками, токо сча обнаружил этот документ. вооще ничо не понимаю, куда кому и сколько должен платить, можно ли его расторгнуть и чем мне это грозит. во общем какие действия можно предпринять, чтобы свести потери к минимуму или как? всё на украинском, я разговорный понимаю, а в терминах и на русском хрен разбираюсь, поэтому стараюсь не лезть в кредиты и т.п.
В отделение писать заяву на разрыв страховки.
И контролировать. А то бывает "документы не подошли", "что-то не видно", "не отксерилось" и т.п. (ситуация реальная)
Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.
Мне сегодня таки кишмиш доначислили. Втихую. Ни пуша, ни ответа на заявку по мылу. В обед еще не было - сейчас уже есть. На саму заявку ответят наверное уже завтра. Так что кто подавал заявки - проверяйте может и у вас уже исправили.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.
Мне сегодня таки кишмиш доначислили. Втихую. Ни пуша, ни ответа на заявку по мылу. В обед еще не было - сейчас уже есть. На саму заявку ответят наверное уже завтра. Так что кто подавал заявки - проверяйте может и у вас уже исправили.
Нееа. Ни за Аптеку в конце прошлого мес, ни за Кино в нач. этого ничо не начислили. Иконки кошерные у трат нарисованы Карта отдыХает на полке