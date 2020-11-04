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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4414441544164417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:15

  чик написав:помогите разобраться, моя вумна сестричка 31.08.2020 открывая кредитку подписала дурочка договор страхования жизни на 5лет. 100раз было говорено ничего не подписывать, когда открывала дебетку всё прошло ок и мне в голову даже не пришло проверить папку с доками, токо сча обнаружил этот документ. вооще ничо не понимаю, куда кому и сколько должен платить, можно ли его расторгнуть и чем мне это грозит. во общем какие действия можно предпринять, чтобы свести потери к минимуму или как? всё на украинском, я разговорный понимаю, а в терминах и на русском хрен разбираюсь, поэтому стараюсь не лезть в кредиты и т.п.

В отделение писать заяву на разрыв страховки.

И контролировать. А то бывает "документы не подошли", "что-то не видно", "не отксерилось" и т.п. (ситуация реальная)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:10

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:за Кино

Так может МСС у этого Кино некошерное?

Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.

Мне сегодня таки кишмиш доначислили. Втихую. Ни пуша, ни ответа на заявку по мылу. В обед еще не было - сейчас уже есть. На саму заявку ответят наверное уже завтра. Так что кто подавал заявки - проверяйте может и у вас уже исправили.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:25

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Та все там кошерное. У меня из нескольких аналогичных проплат по развлечениям - по одной не начислили. В самой квитахе скунс честно пишет категорию развлечения, но кишмиш не поступил. Приняли заявку - 2 дня ищут.

Мне сегодня таки кишмиш доначислили. Втихую. Ни пуша, ни ответа на заявку по мылу. В обед еще не было - сейчас уже есть. На саму заявку ответят наверное уже завтра. Так что кто подавал заявки - проверяйте может и у вас уже исправили.

Нееа. Ни за Аптеку в конце прошлого мес, ни за Кино в нач. этого ничо не начислили. Иконки кошерные у трат нарисованы
Карта отдыХает на полке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:33

clientage сеня продукты все начислено, как надо
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:40

в понедельник писал в поддержку из приложения к смарту и вежливо спрашивал почему 2ой месяц нема 100гр. за першу покупку и хде воскресный кешбек. ответили - направили в работу. вчера звонил робот и шо то пролепетал про % и подъехать в банк, поэтому и начал рыться в доках. перезвонил на этот номер, звонок платный межгород. оператор не фига не знает, не видит проводки, отправляет в отделение. апять написал в поддержку из приложухи или как там прально по фене? :) трохи в другом тоне :evil: и сразу ответ более вменяемый. просто вспомнил, когда был клиентом "русского стандарта" заказал по телефону деньги по приезду оказалось нуно ждать. час погулял по соборке, трохи накатил, вернулся в банк - денег ешо нема, апять погулял и повторил и снова нема. смотрю у кассирши пачки гривны. начал громко и нагло требовать вернуть мои бабки. тут подбежала менегер и начотделения, пошептались и выдали 200т. короче - каким он был, таким он и остался...
Зображення
а шо делать?
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  #<1 ... 4414441544164417
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