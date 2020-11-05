Додано: Чет 05 лис, 2020 21:40

в понедельник писал в поддержку из приложения к смарту и вежливо спрашивал почему 2ой месяц нема 100гр. за першу покупку и хде воскресный кешбек. ответили - направили в работу. вчера звонил робот и шо то пролепетал про % и подъехать в банк, поэтому и начал рыться в доках. перезвонил на этот номер, звонок платный межгород. оператор не фига не знает, не видит проводки, отправляет в отделение. апять написал в поддержку из приложухи или как там прально по фене?трохи в другом тонеи сразу ответ более вменяемый. просто вспомнил, когда был клиентом "русского стандарта" заказал по телефону деньги по приезду оказалось нуно ждать. час погулял по соборке, трохи накатил, вернулся в банк - денег ешо нема, апять погулял и повторил и снова нема. смотрю у кассирши пачки гривны. начал громко и нагло требовать вернуть мои бабки. тут подбежала менегер и начотделения, пошептались и выдали 200т. короче - каким он был, таким он и остался...