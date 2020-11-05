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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:56
clientage написав:
Мне за Аптеку в конце октября
проверил - аналогично
осталось выяснить хде бонус100 за першу оплату и разорвать страховку життя...
а шо делать?
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