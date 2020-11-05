|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:56
clientage написав:
Мне за Аптеку в конце октября
проверил - аналогично
осталось выяснить хде бонус100 за першу оплату и разорвать страховку життя...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6175
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4872 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:24
Форвард опять в убытке за 9 месяцев, похоже с депозитами надо быть осторожным
-
joik
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14
clientage написав:
Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака
7-ий день не нараховано за одяг та комуналку, 4-ий день за продукти!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6847
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, kostya77
, ramaz
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|90721
|10700584
|
|
|17460
|2445297
|
|
|7393
|1664211
|
|