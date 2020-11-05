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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4415441644174418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:56

  clientage написав:Мне за Аптеку в конце октября

проверил - аналогично :wink: осталось выяснить хде бонус100 за першу оплату и разорвать страховку життя...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:24

Форвард опять в убытке за 9 месяцев, похоже с депозитами надо быть осторожным
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14

  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:


7-ий день не нараховано за одяг та комуналку, 4-ий день за продукти!!! :evil:
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