Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:56

clientage написав: Мне за Аптеку в конце октября Мне за Аптеку в конце октября

аналогично - кешбек вернули. заяву на разрыв страховки подали, как теперь можно проследить, что она исполнена? а бонуса 100 не будет. как утверждает менегер шо у них, а значит и у меня первой идёт транзакция пополнения кредитки, а не покупки. то шо мошенники и так ясно, но объясните плиз, что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?