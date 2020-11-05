аналогично - кешбек вернули. заяву на разрыв страховки подали, как теперь можно проследить, что она исполнена? а бонуса 100 не будет. как утверждает менегер шо у них, а значит и у меня первой идёт транзакция пополнения кредитки, а не покупки. то шо мошенники и так ясно, но объясните плиз, что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?
Востаннє редагувалось чик в П'ят 06 лис, 2020 18:23, всього редагувалось 2 разів.
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чик написав:что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?
Вы видете что ваши операции были инициированы 5 числа. Но скунсу это все равно - он смотрит не по инициации а по проведению по счету. Когда вы пополняли карту "своими" 7 числа операции списания со счета еще были не проведены, а пополняха провелась сразу как деньги были в банке - вот поэтому вы и имеете то что имеете. Де факто - банк му***, де юре - он похоже прав. К сожалению
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чик написав:что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?
Вы видете что ваши операции были инициированы 5 числа. Но скунсу это все равно - он смотрит не по инициации а по проведению по счету. Когда вы пополняли карту "своими" 7 числа операции списания со счета еще были не проведены, а пополняха провелась сразу как деньги были в банке - вот поэтому вы и имеете то что имеете. Де факто - банк му***, де юре - он похоже прав. К сожалению
А кишмиш тут рахувався як за свої чи як за кредитні?
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чик написав:Flamingo я так и знал а как понять- убедиться, шо страховка разорвана никто не подскажет? иначе они ж и там натянут...
Всі довіряють на слово. Копія цидули про відмову від страхівочки у Вас є?
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