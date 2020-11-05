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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4416441744184419>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:56

  clientage написав:Мне за Аптеку в конце октября

аналогично - кешбек вернули. заяву на разрыв страховки подали, как теперь можно проследить, что она исполнена? а бонуса 100 не будет. как утверждает менегер шо у них, а значит и у меня первой идёт транзакция пополнения кредитки, а не покупки. то шо мошенники и так ясно, но объясните плиз, что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?
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Востаннє редагувалось чик в П'ят 06 лис, 2020 18:23, всього редагувалось 2 разів.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:24

Форвард опять в убытке за 9 месяцев, похоже с депозитами надо быть осторожным
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:14

  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:


7-ий день не нараховано за одяг та комуналку, 4-ий день за продукти!!! :evil:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:29

  V2 написав:
  clientage написав:Второй день как не начислен кешбек,
техотдел ищет куды закатился камушек от абака :mrgreen:


7-ий день не нараховано за одяг та комуналку, 4-ий день за продукти!!! :evil:

Т.е. они не на абаках считают, а, наверное, на бусах.
Небойсь шнурок прогнил, ищут замену :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:27

  joik написав:Форвард опять в убытке за 9 месяцев, похоже с депозитами надо быть осторожным

Відємний результат незначний.
Там в звітності є більший слон.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 06 лис, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?

Вы видете что ваши операции были инициированы 5 числа. Но скунсу это все равно - он смотрит не по инициации а по проведению по счету. Когда вы пополняли карту "своими" 7 числа операции списания со счета еще были не проведены, а пополняха провелась сразу как деньги были в банке - вот поэтому вы и имеете то что имеете. Де факто - банк му***, де юре - он похоже прав. К сожалению :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:55

  Flamingo написав:
  чик написав:что я не так вижу на скринах перед тем катать очередную скаргу?

Вы видете что ваши операции были инициированы 5 числа. Но скунсу это все равно - он смотрит не по инициации а по проведению по счету. Когда вы пополняли карту "своими" 7 числа операции списания со счета еще были не проведены, а пополняха провелась сразу как деньги были в банке - вот поэтому вы и имеете то что имеете. Де факто - банк му***, де юре - он похоже прав. К сожалению :(

А кишмиш тут рахувався як за свої чи як за кредитні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:01

Flamingo
я так и знал :) а как понять- убедиться, шо страховка разорвана никто не подскажет? иначе они ж и там натянут...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:04

  чик написав:Flamingo
я так и знал :) а как понять- убедиться, шо страховка разорвана никто не подскажет? иначе они ж и там натянут...

Всі довіряють на слово.
Копія цидули про відмову від страхівочки у Вас є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Де факто - банк му***, де юре - он похоже прав. К сожалению

Мне даже сотрудница в банке при получении карты рекомендовала дождаться проводки этой первой траты и только потом уже делать что хочу :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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