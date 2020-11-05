Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20
Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?
а шо делать?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:26
Передзвонити на теплу лінію і дізнатися стан страхівочок.
Запитати які страхові програми підключені до продукту.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Украине есть курсы повышея квалифика... интеллектуализации??? Так чтобы стационар?
А то у меня тоже сестра и тоже бум-бум как Синьйор Робинзон, а самомнения...
Эх, если бы можно было бы накатать от "сочувствующего анонимного родственника", да чтоб ее в обязательном порядке за парту в вечернюю смену решать логические задачки посадили... но что-то это советовщиной немного попахивает... но если с умом сделать, навроде прошедшим раз в 5 лет тест IQ предоставляются все конституционные права, а неполноцен...непрошедшим - не все.
Ну ладно, что-то я в оффтоп ушел.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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