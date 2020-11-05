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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4416441744184419

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20

Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:26

  чик написав:Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?

Передзвонити на теплу лінію і дізнатися стан страхівочок.
Запитати які страхові програми підключені до продукту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Украине есть курсы повышея квалифика... интеллектуализации??? Так чтобы стационар?
А то у меня тоже сестра и тоже бум-бум как Синьйор Робинзон, а самомнения...

Эх, если бы можно было бы накатать от "сочувствующего анонимного родственника", да чтоб ее в обязательном порядке за парту в вечернюю смену решать логические задачки посадили... но что-то это советовщиной немного попахивает... но если с умом сделать, навроде прошедшим раз в 5 лет тест IQ предоставляются все конституционные права, а неполноцен...непрошедшим - не все.

Ну ладно, что-то я в оффтоп ушел.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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