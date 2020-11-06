Додано: Суб 07 лис, 2020 00:58

idealstorm

под рукой нет, она ездила с бумажками в отделение, но конечно должны быть.

да разорву и через форвард, хоть в картпродуктах не силён, бо в основном "работал" с банками с 2007 па 2013 после удачной продажи пары квартир. потом качели, ну ещё с михой и приматом чуток подзаработал. но 9 ва прошёл и как только не изгалялись вынимая бабло из этих банок - делились в личку разными вариантами и т.п. мемуары можно писать. всё упирается в то, шо не могу им кузькину мать показать, не на меня оформлено и ашипки уже сделаны. спецом же здесь сидел читал, спрашивал, потом инструктировал, но свои мозги не вставишь... да и мелочь это всё, сейчас важно крипту "не проспать"...

а шо делать?