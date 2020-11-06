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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4416441744184419

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20

Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:26

  чик написав:Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?

Передзвонити на теплу лінію і дізнатися стан страхівочок.
Запитати які страхові програми підключені до продукту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Украине есть курсы повышея квалифика... интеллектуализации??? Так чтобы стационар?
А то у меня тоже сестра и тоже бум-бум как Синьйор Робинзон, а самомнения...

Эх, если бы можно было бы накатать от "сочувствующего анонимного родственника", да чтоб ее в обязательном порядке за парту в вечернюю смену решать логические задачки посадили... но что-то это советовщиной немного попахивает... но если с умом сделать, навроде прошедшим раз в 5 лет тест IQ предоставляются все конституционные права, а неполноцен...непрошедшим - не все.

Ну ладно, что-то я в оффтоп ушел.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:48

  чик написав:Flamingo
я так и знал :) а как понять- убедиться, шо страховка разорвана никто не подскажет? иначе они ж и там натянут...

Может как рабочий вариант - напрямую в страховую спросить?
Реквизиты есть?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:05

чик

можно СЕПить на другу банку.

Ощад 30к в месяц лимит, 2 раза без лимита. 2 раза в Алки можно без лимита.
в банкомате по 80к в день кажется.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:58

idealstorm
под рукой нет, она ездила с бумажками в отделение, но конечно должны быть.
да разорву и через форвард, хоть в картпродуктах не силён, бо в основном "работал" с банками с 2007 па 2013 после удачной продажи пары квартир. потом качели, ну ещё с михой и приматом чуток подзаработал. но 9 ва прошёл и как только не изгалялись вынимая бабло из этих банок - делились в личку разными вариантами и т.п. мемуары можно писать. всё упирается в то, шо не могу им кузькину мать показать, не на меня оформлено и ашипки уже сделаны. спецом же здесь сидел читал, спрашивал, потом инструктировал, но свои мозги не вставишь... да и мелочь это всё, сейчас важно крипту "не проспать"...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:54

  joik написав:Форвард опять в убытке за 9 месяцев, похоже с депозитами надо быть осторожным




....да, что то непонятки.....
Совсем недавно трубили, что долили в банку большую кучу денеХ....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:00

  abc111 написав:
  joik написав:Форвард опять в убытке за 9 месяцев, похоже с депозитами надо быть осторожным




....да, что то непонятки.....
Совсем недавно трубили, что долили в банку большую кучу денеХ....

Как по вашему долив денег в капитал может изменить показатель убытков? К тому же сами по себе убытки в Украине не значит обязательно плохую работу банка и опасность для вкладчиков. При желании и прибыль можно нарисовать, а если выгоднее поквзать убытки - то начислить какой-нибудь резерв и вот они вроде бы и убытки, но не факт, что это потеря для банка денег. Поэтому не бздо, но храним не более 200к на лицо
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  abc111 написав:что долили в банку большую кучу денеХ.

Не чув...де?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:55

Flamingo ну да, с прибыли то еще и налоги платить надо :) хотя приват показывает :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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