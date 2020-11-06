Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20
Квесторе_поверніться
сеструха не взялала, забыл проинструктировать и шо робиты?
а шо делать?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:26
Передзвонити на теплу лінію і дізнатися стан страхівочок.
Запитати які страхові програми підключені до продукту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Украине есть курсы повышея квалифика... интеллектуализации??? Так чтобы стационар?
А то у меня тоже сестра и тоже бум-бум как Синьйор Робинзон, а самомнения...
Эх, если бы можно было бы накатать от "сочувствующего анонимного родственника", да чтоб ее в обязательном порядке за парту в вечернюю смену решать логические задачки посадили... но что-то это советовщиной немного попахивает... но если с умом сделать, навроде прошедшим раз в 5 лет тест IQ предоставляются все конституционные права, а неполноцен...непрошедшим - не все.
Ну ладно, что-то я в оффтоп ушел.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:48
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:05
чик
можно СЕПить на другу банку.
Ощад 30к в месяц лимит, 2 раза без лимита. 2 раза в Алки можно без лимита.
в банкомате по 80к в день кажется.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:58
idealstorm
под рукой нет, она ездила с бумажками в отделение, но конечно должны быть.
да разорву и через форвард, хоть в картпродуктах не силён, бо в основном "работал" с банками с 2007 па 2013 после удачной продажи пары квартир. потом качели, ну ещё с михой и приматом чуток подзаработал. но 9 ва прошёл и как только не изгалялись вынимая бабло из этих банок - делились в личку разными вариантами и т.п. мемуары можно писать. всё упирается в то, шо не могу им кузькину мать показать, не на меня оформлено и ашипки уже сделаны. спецом же здесь сидел читал, спрашивал, потом инструктировал, но свои мозги не вставишь... да и мелочь это всё, сейчас важно крипту "не проспать"...
а шо делать?
Додано: Суб 07 лис, 2020 09:54
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:00
Как по вашему долив денег в капитал может изменить показатель убытков? К тому же сами по себе убытки в Украине не значит обязательно плохую работу банка и опасность для вкладчиков. При желании и прибыль можно нарисовать, а если выгоднее поквзать убытки - то начислить какой-нибудь резерв и вот они вроде бы и убытки, но не факт, что это потеря для банка денег. Поэтому не бздо, но храним не более 200к на лицо
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:55
Flamingo ну да, с прибыли то еще и налоги платить надо хотя приват показывает
Кешбечные карты!
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