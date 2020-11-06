примат показывает для будущих покупателей, а Forward Bank продавать в планы не входит, зачем показывать прибыль? Депо ставки упали на 50% а прибыль так и не появилась, чудеса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 12:35
примат показывает для будущих покупателей, а Forward Bank продавать в планы не входит, зачем показывать прибыль? Депо ставки упали на 50% а прибыль так и не появилась, чудеса.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 07 лис, 2020 12:48
А банки со своей прибыли платят налоги?
У них же немного другое налогообложение, в сравнении с обычной коммерческой деятельностью
За Виталия Наливкина!
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