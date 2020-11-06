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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4417441844194420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:35

  omb написав: с прибыли то еще и налоги платить надо :) хотя приват показывает :)

примат показывает для будущих покупателей, а Forward Bank продавать в планы не входит, зачем показывать прибыль? Депо ставки упали на 50% а прибыль так и не появилась, чудеса.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:48

А банки со своей прибыли платят налоги?
У них же немного другое налогообложение, в сравнении с обычной коммерческой деятельностью
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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  #<1 ... 4417441844194420
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