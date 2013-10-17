примат показывает для будущих покупателей, а Forward Bank продавать в планы не входит, зачем показывать прибыль? Депо ставки упали на 50% а прибыль так и не появилась, чудеса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 12:35
примат показывает для будущих покупателей, а Forward Bank продавать в планы не входит, зачем показывать прибыль? Депо ставки упали на 50% а прибыль так и не появилась, чудеса.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 07 лис, 2020 12:48
А банки со своей прибыли платят налоги?
У них же немного другое налогообложение, в сравнении с обычной коммерческой деятельностью
За Виталия Наливкина!
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:01
В смысле? Конечно платят. И по некоторым услугам и НДС есть и все сборы -все платит. Что другое - так это в банке есть кроме всего прочего еще и налоговый учет и в итоге балансовая прибыль и прибыль к налогообложению имеют разные значения. Но налог на прибыль платится 100%. Если прибыль конечно есть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:25
Приват банк показывает прибыль, чтобы руководство имело повод себе трёхкратные премии выписывать. Это ж аксиома! Частное предприятие всегда старается уменьшить прибыль, чтобы оставить больше денег на развитие. А грабить госпредприятие сподручнее когда показываешь прибыль
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:59
Stringer на госпредприятии всегда можно выписать себе премию, если что, государство всегда прийдёт на помощь
Кешбечные карты!
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 07 лис, 2020 15:19
я замечал и мне говорили, что многие клиенты у бизнеса всегда скидывают на кару прихвата. А сейчас снятие 0.5-1%. До недавно было 0% СЕП. Банка зарабатывают с оборота. Только иногда монобанк, но из-за фин мона его не всегда используют
таким образом у прихвата монополия. 90% всех клиентов любого бизнеса любит скидывать на карту прихвата.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:24
Квесторе_поверніться что тогда говорит про укрсиб)
Кешбечные карты!
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