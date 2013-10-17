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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4417441844194420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:35

  omb написав: с прибыли то еще и налоги платить надо :) хотя приват показывает :)

примат показывает для будущих покупателей, а Forward Bank продавать в планы не входит, зачем показывать прибыль? Депо ставки упали на 50% а прибыль так и не появилась, чудеса.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:48

А банки со своей прибыли платят налоги?
У них же немного другое налогообложение, в сравнении с обычной коммерческой деятельностью
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:01

  Вкладчик1234 написав:А банки со своей прибыли платят налоги?
У них же немного другое налогообложение, в сравнении с обычной коммерческой деятельностью

В смысле? Конечно платят. И по некоторым услугам и НДС есть и все сборы -все платит. Что другое - так это в банке есть кроме всего прочего еще и налоговый учет и в итоге балансовая прибыль и прибыль к налогообложению имеют разные значения. Но налог на прибыль платится 100%. Если прибыль конечно есть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:25

  omb написав:Flamingo ну да, с прибыли то еще и налоги платить надо :) хотя приват показывает :)

Приват банк показывает прибыль, чтобы руководство имело повод себе трёхкратные премии выписывать. Это ж аксиома! Частное предприятие всегда старается уменьшить прибыль, чтобы оставить больше денег на развитие. А грабить госпредприятие сподручнее когда показываешь прибыль
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:59

Stringer на госпредприятии всегда можно выписать себе премию, если что, государство всегда прийдёт на помощь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:а прибыль так и не появилась

Кишмиш зїдає весь прибуток. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:19

  Stringer написав:
  omb написав:Flamingo ну да, с прибыли то еще и налоги платить надо :) хотя приват показывает :)

Приват банк показывает прибыль, чтобы руководство имело повод себе трёхкратные премии выписывать. Это ж аксиома! Частное предприятие всегда старается уменьшить прибыль, чтобы оставить больше денег на развитие. А грабить госпредприятие сподручнее когда показываешь прибыль


я замечал и мне говорили, что многие клиенты у бизнеса всегда скидывают на кару прихвата. А сейчас снятие 0.5-1%. До недавно было 0% СЕП. Банка зарабатывают с оборота. Только иногда монобанк, но из-за фин мона его не всегда используют

таким образом у прихвата монополия. 90% всех клиентов любого бизнеса любит скидывать на карту прихвата.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:24

Квесторе_поверніться что тогда говорит про укрсиб)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Доначислили кешбек за коммунальные за 30/10
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