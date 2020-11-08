lel"[quote="5090302:lel написав:Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день? Вижу варианты: 1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку. 2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день. 3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
Будет. И вариант потянуть с привязанной карты тоде проведется тем же днем. В принципе все три приведенных вами способы примерно одинаковы, но СЭП чуть дольше ждать. Для контроля провелась ли сумма по счету после внутренней переброски или потянутому р2р достаточно сформировать выписку и убедится что сумма прошла этим днем. По моим наблюдениям с мая этого года скунс таки выписку рисует честную - если написано что провелось этим днем значит таки прошло именно этим днем (это я по процентам на остатки вижу - но при гашении кредитки принцип тот же). Единственное я бы советовал гасится в первой половине дня, чтобы если вдруг что пойдет не так было время для планаБ
Выбрал вариант 2. Пополнил в 9-00 с привязанной карты. Через 1-40 - 1-45 уже вижу в выписке: 9/11/2020 9/11/2020 Переказ грошових коштів. 8 500,00 0,00 0,00 0,00 9/11/2020 9/11/2020 Часткове погашення покредитному договору 0,00 8 500,00 0,00 0,00 Хотел попробовать самый простой вариант. Время и еще деньги присутствовали если, что то пойдет не так. Надеюсь, что все нормально.