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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4418441944204421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

а где найти перечень MCC по форвардовским категориям?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:а где найти перечень MCC по форвардовским категориям?

Например, тут.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:06

  Flamingo написав:
  lel"[quote="5090302:lel написав:Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).



Будет. И вариант потянуть с привязанной карты тоде проведется тем же днем. В принципе все три приведенных вами способы примерно одинаковы, но СЭП чуть дольше ждать. Для контроля провелась ли сумма по счету после внутренней переброски или потянутому р2р достаточно сформировать выписку и убедится что сумма прошла этим днем. По моим наблюдениям с мая этого года скунс таки выписку рисует честную - если написано что провелось этим днем значит таки прошло именно этим днем (это я по процентам на остатки вижу - но при гашении кредитки принцип тот же). Единственное я бы советовал гасится в первой половине дня, чтобы если вдруг что пойдет не так было время для планаБ

Выбрал вариант 2.
Пополнил в 9-00 с привязанной карты. Через 1-40 - 1-45 уже вижу в выписке:
9/11/2020 9/11/2020 Переказ грошових коштів. 8 500,00 0,00 0,00 0,00
9/11/2020 9/11/2020 Часткове погашення покредитному договору 0,00 8 500,00 0,00 0,00
Хотел попробовать самый простой вариант. Время и еще деньги присутствовали если, что то пойдет не так. Надеюсь, что все нормально.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Бизнес уже более полугода скулит и просит их сделать к счёту ключ-карту, аналогичную приматовской.

Зачем, какой в ней сокральный смысл если Монобанковский ФОП расчитан на единоналичников, а не на предприятия наемным персоналом которому надо дать бизнес-карту для осуществления закупок с её помощью?
  swan forever написав:А народонаселение не всегда с карточками дружит, какие, нах, ему реквизиты.

Для этого делается приём платежей на сайте, а не переводы без назначения платежа, без чека и без гарантий.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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