RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4419442044214422>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

а где найти перечень MCC по форвардовским категориям?
cohan
 
Повідомлень: 411
З нами з: 27.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:а где найти перечень MCC по форвардовским категориям?

Например, тут.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 31.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:06

  Flamingo написав:
  lel"[quote="5090302:lel написав:Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).



Будет. И вариант потянуть с привязанной карты тоде проведется тем же днем. В принципе все три приведенных вами способы примерно одинаковы, но СЭП чуть дольше ждать. Для контроля провелась ли сумма по счету после внутренней переброски или потянутому р2р достаточно сформировать выписку и убедится что сумма прошла этим днем. По моим наблюдениям с мая этого года скунс таки выписку рисует честную - если написано что провелось этим днем значит таки прошло именно этим днем (это я по процентам на остатки вижу - но при гашении кредитки принцип тот же). Единственное я бы советовал гасится в первой половине дня, чтобы если вдруг что пойдет не так было время для планаБ

Выбрал вариант 2.
Пополнил в 9-00 с привязанной карты. Через 1-40 - 1-45 уже вижу в выписке:
9/11/2020 9/11/2020 Переказ грошових коштів. 8 500,00 0,00 0,00 0,00
9/11/2020 9/11/2020 Часткове погашення покредитному договору 0,00 8 500,00 0,00 0,00
Хотел попробовать самый простой вариант. Время и еще деньги присутствовали если, что то пойдет не так. Надеюсь, что все нормально.
lel
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Бизнес уже более полугода скулит и просит их сделать к счёту ключ-карту, аналогичную приматовской.

Зачем, какой в ней сокральный смысл если Монобанковский ФОП расчитан на единоналичников, а не на предприятия наемным персоналом которому надо дать бизнес-карту для осуществления закупок с её помощью?
  swan forever написав:А народонаселение не всегда с карточками дружит, какие, нах, ему реквизиты.

Для этого делается приём платежей на сайте, а не переводы без назначения платежа, без чека и без гарантий.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1976
З нами з: 06.08.19
Подякував: 498 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:56

З просроченою картою в ІБ залишок відображається некоректно.
В виписці все Ок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35070
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:59

Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати...
Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду.
Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 08.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити

А какой город? А то я тоже ФОП, может тоже такое счастье ждет...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 31.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:03

  ingtrans написав:
  miltador написав:Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити

А какой город? А то я тоже ФОП, может тоже такое счастье ждет...

Житомир
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 08.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:07

  miltador написав:Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати...
Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду.
Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.

Може з податковою слід порішати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35070
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:21

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати...
Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду.
Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.

Може з податковою слід порішати.

Податкова зі мною не зв'язувалася з приводу цього) думаю це банк затупив
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 08.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4419442044214422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, MASolomko, proftpd66, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9074, 9075, 9076
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90754 10709647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 17:04
Alfa_Bank
Банк Альянс 1 ... 96, 97, 98
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
971 139777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 16:10
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 234, 235, 236
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2357 71131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 12:56
Яша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.