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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4419442044214422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:21

miltador
Сколько счетов у вас в банке?

И я так предоположу, что после закрытия всех счетов и последующего открытия новых - Депозитку и больше одной дебетки фиг откроешь. А для кредитки и скоринг заново? :shock:

"Хороший" способ "побрить" клиентов :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:50

  Vorlon написав:miltador
Сколько счетов у вас в банке?

Два - КоКо кредитка і дебетова.
І так, скоріш за все і скорінг по новому треба буде і взагалі я на кешбек в цьому місяці розраховував... Печалька
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:52

miltador

якщо ви ФОП то банк мав про це знати (від вас) і повідомити в податкову + подати усі ваші рахунки туди
видно щось пішло не так, але навіщо для цього все закривати... не ясно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:00

  greenozon написав:miltador

якщо ви ФОП то банк мав про це знати (від вас) і повідомити в податкову + подати усі ваші рахунки туди
видно щось пішло не так, але навіщо для цього все закривати... не ясно

Я від банок нічого ніколи не ховаю, банк про все знав. Колега мій каже (якому теж треба все закривати тепер) що в кабінеті платника податків рахунків Форварда за ним закріплено не було. Про себе не пам'ятаю чи були, мабуть що теж ні. Тут завтик банки що не повідомила податкову про відкриття рахунку.
І так, це якийсь бред що треба все закривати :? Перший раз з таким стикаюсь, хоча в багатьох банках клієнт..
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:09

  miltador написав:
  greenozon написав:miltador

якщо ви ФОП то банк мав про це знати (від вас) і повідомити в податкову + подати усі ваші рахунки туди
видно щось пішло не так, але навіщо для цього все закривати... не ясно

Я від банок нічого ніколи не ховаю, банк про все знав. Колега мій каже (якому теж треба все закривати тепер) що в кабінеті платника податків рахунків Форварда за ним закріплено не було. Про себе не пам'ятаю чи були, мабуть що теж ні. Тут завтик банки що не повідомила податкову про відкриття рахунку.
І так, це якийсь бред що треба все закривати :? Перший раз з таким стикаюсь, хоча в багатьох банках клієнт..


Вот почему нужен постоянный представитель банка на ветку, а то клиентов на складировали а разяснять ситуации некому, что приводит к слухам и подозрениям, что может банку аукнуться.
Вот в альфе сидит на ветке офпред и зразу гасит взрывы возмущенных клиентов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:17

miltador

бред держать счет как ФОП. Отчеты надо все налоговые писать. Все что ты пополнил, все надо отчитывать.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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