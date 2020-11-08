miltador
Сколько счетов у вас в банке?
И я так предоположу, что после закрытия всех счетов и последующего открытия новых - Депозитку и больше одной дебетки фиг откроешь. А для кредитки и скоринг заново?
"Хороший" способ "побрить" клиентов
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:21
miltador
Сколько счетов у вас в банке?
И я так предоположу, что после закрытия всех счетов и последующего открытия новых - Депозитку и больше одной дебетки фиг откроешь. А для кредитки и скоринг заново?
"Хороший" способ "побрить" клиентов
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:50
Два - КоКо кредитка і дебетова.
І так, скоріш за все і скорінг по новому треба буде і взагалі я на кешбек в цьому місяці розраховував... Печалька
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:52
miltador
якщо ви ФОП то банк мав про це знати (від вас) і повідомити в податкову + подати усі ваші рахунки туди
видно щось пішло не так, але навіщо для цього все закривати... не ясно
+50грн !
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:00
Я від банок нічого ніколи не ховаю, банк про все знав. Колега мій каже (якому теж треба все закривати тепер) що в кабінеті платника податків рахунків Форварда за ним закріплено не було. Про себе не пам'ятаю чи були, мабуть що теж ні. Тут завтик банки що не повідомила податкову про відкриття рахунку.
І так, це якийсь бред що треба все закривати Перший раз з таким стикаюсь, хоча в багатьох банках клієнт..
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:09
Вот почему нужен постоянный представитель банка на ветку, а то клиентов на складировали а разяснять ситуации некому, что приводит к слухам и подозрениям, что может банку аукнуться.
Вот в альфе сидит на ветке офпред и зразу гасит взрывы возмущенных клиентов.
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:17
miltador
бред держать счет как ФОП. Отчеты надо все налоговые писать. Все что ты пополнил, все надо отчитывать.
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