якщо ви ФОП то банк мав про це знати (від вас) і повідомити в податкову + подати усі ваші рахунки туди видно щось пішло не так, але навіщо для цього все закривати... не ясно
Я від банок нічого ніколи не ховаю, банк про все знав. Колега мій каже (якому теж треба все закривати тепер) що в кабінеті платника податків рахунків Форварда за ним закріплено не було. Про себе не пам'ятаю чи були, мабуть що теж ні. Тут завтик банки що не повідомила податкову про відкриття рахунку. І так, це якийсь бред що треба все закривати Перший раз з таким стикаюсь, хоча в багатьох банках клієнт..
Вот почему нужен постоянный представитель банка на ветку, а то клиентов на складировали а разяснять ситуации некому, что приводит к слухам и подозрениям, что может банку аукнуться. Вот в альфе сидит на ветке офпред и зразу гасит взрывы возмущенных клиентов.
Тут офпред раз в сто років з'являється, може ось з'явиться і розкаже що то було...
Коли Фарс провтикав соррі лише соррі бонус може згладити ситуацію. Який би соррі бонус Вас зодовольнив?
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miltador написав:Тут офпред раз в сто років з'являється, може ось з'явиться і розкаже що то було...
Ви йому в ПП стукніть...потім нам розкажете.
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причину не сказали косвенно - может за махинации "перевел с кредитки - оплатил - вернул", но молчат как рыба, может, что-то ошибочное сработало факт что карты закрыты, а новые - по новой процедуре, перевыпустить старые - клацала, ничего не вышло, написала в центр, и по итогу такое озвучило
я ФЛП, но счета есть в кабинете налоговой, хотя, конечно, посчетно не сверял, может тоже намудрили что-то
miltador написав:Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати... Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду. Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.
Типичный скунс. Или рукожопят, или умышленно делают диверсии и подставы (когда подсовывают документы на подпись с включёнными страховками и прочими разводами)