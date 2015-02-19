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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4420442144224423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:59

  joik написав:
  miltador написав:
  greenozon написав:miltador

якщо ви ФОП то банк мав про це знати (від вас) і повідомити в податкову + подати усі ваші рахунки туди
видно щось пішло не так, але навіщо для цього все закривати... не ясно

Я від банок нічого ніколи не ховаю, банк про все знав. Колега мій каже (якому теж треба все закривати тепер) що в кабінеті платника податків рахунків Форварда за ним закріплено не було. Про себе не пам'ятаю чи були, мабуть що теж ні. Тут завтик банки що не повідомила податкову про відкриття рахунку.
І так, це якийсь бред що треба все закривати :? Перший раз з таким стикаюсь, хоча в багатьох банках клієнт..


Вот почему нужен постоянный представитель банка на ветку, а то клиентов на складировали а разяснять ситуации некому, что приводит к слухам и подозрениям, что может банку аукнуться.
Вот в альфе сидит на ветке офпред и зразу гасит взрывы возмущенных клиентов.

Тут офпред раз в сто років з'являється, може ось з'явиться і розкаже що то було...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
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  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:59

Коли Фарс провтикав соррі лише соррі бонус може згладити ситуацію.
Який би соррі бонус Вас зодовольнив?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:Тут офпред раз в сто років з'являється, може ось з'явиться і розкаже що то було...

Ви йому в ПП стукніть...потім нам розкажете.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:11

  Vorlon написав:cohan
Причина же - не в ФЛП у вас?


причину не сказали
косвенно - может за махинации "перевел с кредитки - оплатил - вернул", но молчат как рыба, может, что-то ошибочное сработало
факт что карты закрыты, а новые - по новой процедуре, перевыпустить старые - клацала, ничего не вышло, написала в центр, и по итогу такое озвучило

я ФЛП, но счета есть в кабинете налоговой, хотя, конечно, посчетно не сверял, может тоже намудрили что-то
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:16

  miltador написав:Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати...
Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду.
Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.

Типичный скунс.
Или рукожопят, или умышленно делают диверсии и подставы (когда подсовывают документы на подпись с включёнными страховками и прочими разводами)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:19

  cohan написав:
  Vorlon написав:miltador
Сколько счетов у вас в банке?

И я так предоположу, что после закрытия всех счетов и последующего открытия новых - Депозитку и больше одной дебетки фиг откроешь. А для кредитки и скоринг заново? :shock:

"Хороший" способ "побрить" клиентов :evil:


с моими закончилось так: счета разблокированы, карты перевыпустим... ой... короче, счета закрываем, деньги выдаем, а потом снова выпускаем
и да, вместо 2 дебеток + 1 кредитка теперь только 1+1

скоринг, думаю, тоже будет, ну пока кешбек для разнообразия есть, оставим,
хотя 9% вместо 12% на кредитку уже не Бог весть что

Рукожопы.
Как такие люди доживают до взрослого возраста?

Но для скунса это - нормальная работа. Своего рода "корпоративный стандарт"
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