Додано: Сер 11 лис, 2020 08:56

бывший минимальный платёж в 0.90 грн, который я был обязан погасить до 10го ноября, с сегодняшнего дня увеличился в 1.29 грн.

Карта была выведена в ноль до 10го СЭПом с маленьким хвостиком в 3.20 грн. - 9го ноября этот перевод СЭП был засчитан до 10ти утра.

Теперь минимальный платёж 1.29 грн с обязательным погашением до 10го декабря.

В общем я так и не понял алгоритмы этого банка.

По факту эксперимента - 29е октября карта в плюсе; 9ое ноября карта в плюсе - с чего они умудряются насчитывать минимальный обязательный платёж?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.