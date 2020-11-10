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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4421442244234424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:56

бывший минимальный платёж в 0.90 грн, который я был обязан погасить до 10го ноября, с сегодняшнего дня увеличился в 1.29 грн.
Карта была выведена в ноль до 10го СЭПом с маленьким хвостиком в 3.20 грн. - 9го ноября этот перевод СЭП был засчитан до 10ти утра.
Теперь минимальный платёж 1.29 грн с обязательным погашением до 10го декабря.
В общем я так и не понял алгоритмы этого банка.
По факту эксперимента - 29е октября карта в плюсе; 9ое ноября карта в плюсе - с чего они умудряются насчитывать минимальный обязательный платёж?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:07

  Maksi2 написав:
  miltador написав:Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати...
Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду.
Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.

Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.


дык кешбек же )
я вчера тоже почти присоединился к хейтерам, выяснилось что "переоткрыть" = "сегодня закрыть, а открыть - приходите через неделю и то может быть", но в отделении девочки старались как могли )) наверное...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:с чего они умудряются насчитывать минимальный обязательный платёж?

Напишите запрос из ИБ
Они видят Выписку, все подробно вам объяснят и поправят, если чо не так
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:23

  Maksi2 написав:Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.

В планах в цій банці тільки свинорилити за рахунок кешбеку і 15% на залишок до 15к і крапка.
І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек :evil: Підстава коротше від скунса...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:09

  miltador написав:
  Maksi2 написав:Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.

В планах в цій банці тільки свинорилити за рахунок кешбеку і 15% на залишок до 15к і крапка.
І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек :evil: Підстава коротше від скунса...


проверил tax cabinet, таки да - счетов от Форварда нет, только вчерашний открытый сберегательный
теперь понимаю, почему отказались отправлять оплату ЕСВ со счета когда-то...
ну а сейчас, видимо, после p2p на какой-то Приват, что-то где-то кто-то похоже запросил номер счета, и банк струхнул
что в чистом остатке? не копить кешбек, выводить сразу, 300+ грн как и не было (
cohan
 
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