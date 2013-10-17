бывший минимальный платёж в 0.90 грн, который я был обязан погасить до 10го ноября, с сегодняшнего дня увеличился в 1.29 грн. Карта была выведена в ноль до 10го СЭПом с маленьким хвостиком в 3.20 грн. - 9го ноября этот перевод СЭП был засчитан до 10ти утра. Теперь минимальный платёж 1.29 грн с обязательным погашением до 10го декабря. В общем я так и не понял алгоритмы этого банка. По факту эксперимента - 29е октября карта в плюсе; 9ое ноября карта в плюсе - с чего они умудряются насчитывать минимальный обязательный платёж?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
miltador написав:Сьогодні скунс з якогось диву подзвонив і каже що всі мої рахунки закриваються через те що наче скунс криво їх в податковій зареєстрував. Кури в відділенні нічого толкового сказати не змогли але сказали що це не фінмон а податкова... Коротше така підстава від скунса, тепер чекати 40 днів поки зможу знову відкрити рахунки собі. Моєму колезі так само подзвонили пізніше, сказали що взагалі всім хто працює як ФОП в місті так прийдеться робити. Начальника відділення на місці не було щоб розпитати... Був ще той гемор вивести оперативно кошти, але все-таки справився. Юзав банку для кешбеків і % на залишок, тепер мабуть велику суму тут тримати на залишку не буду. Сервіс просто клас!! Тепер розумію чому банку тут звуть скунсом.
Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.
дык кешбек же ) я вчера тоже почти присоединился к хейтерам, выяснилось что "переоткрыть" = "сегодня закрыть, а открыть - приходите через неделю и то может быть", но в отделении девочки старались как могли )) наверное...
Maksi2 написав:Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.
В планах в цій банці тільки свинорилити за рахунок кешбеку і 15% на залишок до 15к і крапка. І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек Підстава коротше від скунса...
Maksi2 написав:Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.
В планах в цій банці тільки свинорилити за рахунок кешбеку і 15% на залишок до 15к і крапка. І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек Підстава коротше від скунса...
проверил tax cabinet, таки да - счетов от Форварда нет, только вчерашний открытый сберегательный теперь понимаю, почему отказались отправлять оплату ЕСВ со счета когда-то... ну а сейчас, видимо, после p2p на какой-то Приват, что-то где-то кто-то похоже запросил номер счета, и банк струхнул что в чистом остатке? не копить кешбек, выводить сразу, 300+ грн как и не было (
idealstorm написав:Со 02 октября жду свою КокоКард. Вообще охреневший банк - низдрасьте, нидосвидания, и тем более простите. NPS -> 000000
PS. Интернет-магазин watsons.ua и то лучше работает)
Эпопея продолжается. Нашёл меня представитель самостоятельно. Пригласили в мини-офис получить карту КокоКард Дебетную. Утром звонок из мини-офиса - мол ждём, приходите.
Прихожу - моего пластика нет Это уже ниже плинтуса.
Очередной звонок от представителя - рука-лицо. Гнилая контора. Процессы не работают. Представители Банка по телефону далёкий космос. И как финальное решение - извините, мы вам не можем помочь.
НЕдобанк решил теперь добить тупыми звонками. Уже второй раз звонят и спрашивают, мне была назначена встреча в отделении и ходил ли я? Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам. Ур.ды
Вы же мне сами отказали после посещения вашего недоговнобанка в решении моего вопроса. Чо вы мне звоните, дурачки?