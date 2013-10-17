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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:11
idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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