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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4422442344244425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлень: 5046
З нами з: 06.04.16
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44

  vitaliian написав:
  idealstorm написав:Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.

Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:
  idealstorm написав:Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.

Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
пролистайте вниз на остальные города кроме Киева.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлень: 5046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1039 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:51

Телефони є всіх 17 відділень.
Чи Ви на інші підрозділи банки натякаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
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  #<1 ... 4422442344244425
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