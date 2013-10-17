Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:11
idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44
vitaliian написав: idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:46
Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав: idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
пролистайте вниз на остальные города кроме Киева.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 5044
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:51
Телефони є всіх 17 відділень.
Чи Ви на інші підрозділи банки натякаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 08:54
omb написав: idealstorm
обычный опрос.. спокойней надо быть
Я спокоен.
То, что у них ПО не настроено на обслуживании клиентов...то это проблема Недобанка.
Зачем дважды звонить клиенту и спрашивать - был ли я в отделении?
idealstorm
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Додано: Чет 12 лис, 2020 09:06
idealstorm
ну что-то пошло не так
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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874
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