Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:11
idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44
vitaliian написав: idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:46
Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав: idealstorm написав:
Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
пролистайте вниз на остальные города кроме Киева.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:51
Телефони є всіх 17 відділень.
Чи Ви на інші підрозділи банки натякаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35108
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Додано: Чет 12 лис, 2020 08:54
omb написав: idealstorm
обычный опрос.. спокойней надо быть
Я спокоен.
То, что у них ПО не настроено на обслуживании клиентов...то это проблема Недобанка.
Зачем дважды звонить клиенту и спрашивать - был ли я в отделении?
idealstorm
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Додано: Чет 12 лис, 2020 09:06
idealstorm
ну что-то пошло не так
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:57
omb написав: idealstorm
ну что-то пошло не так
Ну вот,
теперь ещё и смс-ки шлют "з нагадуванням".
Ну, не де*** ли?
idealstorm
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:16
Колеги, чи є у когось досвід отримання привітального КБ 100 грн. за першу витратну операцію
по ЧОРНІЙ ДЕБЕТЦІ КоКо ??? При видачі картки у відділенні мене запевнили, що дана програма діє і для дебетки (не тільки жовта кредитка). Вчора на ГЛ дали протилежну інфу - акція тільки для кредиток за кредитні ! Хтось отримав 100 грн. по дебетовій чорній ??? Поділіться історією успіху. П.С. 50 грн. за рефералку при оформленні ДЕБЕТКИ я отримав. Кредитки не робив. Дякую !!!
stas_rst
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:25
stas_rst написав:
Колеги, чи є у когось досвід отримання привітального КБ 100 грн. за першу витратну операцію по ЧОРНІЙ ДЕБЕТЦІ КоКо ???
Вроде такого никогда не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:26
stas_rst Така фішка була по КОКО кредитці
greenozon
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