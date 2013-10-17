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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4423442444254426>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44

  vitaliian написав:
  idealstorm написав:Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.

Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:
  idealstorm написав:Говорю, позвоните в отделение и спросите....Говорят, нет, мы им не звоним - мы звоним только клиентам
они даже телефонов отделений не знают, попробуйте выяснить какой нибудь.

Можуть глянути сюди
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
пролистайте вниз на остальные города кроме Киева.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:51

Телефони є всіх 17 відділень.
Чи Ви на інші підрозділи банки натякаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 08:54

  omb написав:idealstorm обычный опрос.. спокойней надо быть :)

Я спокоен.
То, что у них ПО не настроено на обслуживании клиентов...то это проблема Недобанка.
Зачем дважды звонить клиенту и спрашивать - был ли я в отделении?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:06

idealstorm ну что-то пошло не так :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:57

  omb написав:idealstorm ну что-то пошло не так :)


Ну вот,
теперь ещё и смс-ки шлют "з нагадуванням".

Ну, не де*** ли?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:16

Колеги, чи є у когось досвід отримання привітального КБ 100 грн. за першу витратну операцію по ЧОРНІЙ ДЕБЕТЦІ КоКо ???
При видачі картки у відділенні мене запевнили, що дана програма діє і для дебетки (не тільки жовта кредитка). Вчора на ГЛ дали протилежну інфу - акція тільки для кредиток за кредитні !
Хтось отримав 100 грн. по дебетовій чорній ??? Поділіться історією успіху.

П.С. 50 грн. за рефералку при оформленні ДЕБЕТКИ я отримав. Кредитки не робив.

Дякую !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:Колеги, чи є у когось досвід отримання привітального КБ 100 грн. за першу витратну операцію по ЧОРНІЙ ДЕБЕТЦІ КоКо ???

Вроде такого никогда не было.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:26

stas_rst

Така фішка була по КОКО кредитці
+50грн !
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greenozon
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