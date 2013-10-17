До августа приветственный кешбек начислялся по кредитной карте при оплате собственных средств. После приветственный кешбек начислялся только при оплате кредитными средствами.
По дебетовой Коко приветственного кешбека никогда не было.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
До августа приветственный кешбек начислялся по кредитной карте при оплате собственных средств. После приветственный кешбек начислялся только при оплате кредитными средствами.
По дебетовой Коко приветственного кешбека никогда не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:00
stas_rst а где написано, что должно быть?
Кешбечные карты!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:04
omb в очах менеджера і з його слів при видачі ДЕБЕТКИ
я спеціально акцентовано уточняв, бо при переході по рефералці не було вказано тип карти.
УСІМ дякую за відповіді. Питання закрито!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:42
UPDATE: сьогодні позвонила манагер, відкрили заново картки - поїду забирати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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