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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4423442444254426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

До августа приветственный кешбек начислялся по кредитной карте при оплате собственных средств. После приветственный кешбек начислялся только при оплате кредитными средствами.

По дебетовой Коко приветственного кешбека никогда не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:00

stas_rst а где написано, что должно быть?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:04

omb в очах менеджера і з його слів при видачі ДЕБЕТКИ :)
я спеціально акцентовано уточняв, бо при переході по рефералці не було вказано тип карти.

УСІМ дякую за відповіді. Питання закрито!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:42

  miltador написав:І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек :evil: Підстава коротше від скунса...

UPDATE: сьогодні позвонила манагер, відкрили заново картки - поїду забирати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард все? Ни Мобильный ни ВЭБ банкинг не доступны.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:20

  unlock написав:Форвард все? Ни Мобильный ни ВЭБ банкинг не доступны.
Аналогічно :(
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:22

  unlock написав:Форвард все? Ни Мобильный ни ВЭБ банкинг не доступны.
моб. приложение и телеграм бот работает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мобільний працює
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wolt450
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