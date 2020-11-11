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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:46
До августа приветственный кешбек начислялся по кредитной карте при оплате собственных средств. После приветственный кешбек начислялся только при оплате кредитными средствами.
По дебетовой Коко приветственного кешбека никогда не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:00
stas_rst а где написано, что должно быть?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:04
omb
в очах менеджера і з його слів при видачі ДЕБЕТКИ
я спеціально акцентовано уточняв, бо при переході по рефералці не було вказано тип карти.
УСІМ дякую за відповіді. Питання закрито!
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stas_rst
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:42
miltador написав:
І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек
Підстава коротше від скунса...
UPDATE: сьогодні позвонила манагер, відкрили заново картки - поїду забирати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:13
Форвард все? Ни Мобильный ни ВЭБ банкинг не доступны.
б.Шон
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unlock
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:22
unlock написав:
Форвард все? Ни Мобильный ни ВЭБ банкинг не доступны.
моб. приложение и телеграм бот работает.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 лис, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:24
Мобільний працює
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:33
unlock написав:
ВЭБ банкинг
запрацював
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:32
miltador написав: Maksi2 написав:
Дивно що ви взагалі маєте справи с ворожими (до клієнтів) банками.
В планах в цій банці тільки свинорилити за рахунок кешбеку і 15% на залишок до 15к і крапка.
І то під питанням бо відношення до клієнтів просто ніяке - обіцяли що прискорять закриття рахунку і подзвонять вчора, скажуть коли прийти за картками - ніхто до сих пір не дзвонив і, мабуть, ніякого прискорення не буде, 40 днів чекати, а були плани на кешбек
Підстава коротше від скунса...
Наче вже 9% а не 15%. А взагалі ви праві, відношення скотське...
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