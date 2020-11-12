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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:30
Maksi2 написав:
Наче вже 9% а не 15%.
По КоКо Дебет до 15к ще 15%, наче анонсу на пониження % не було...
Maksi2 написав:
А взагалі ви праві, відношення скотське...
Довіри після такого до банку меншає, тепер буду обережний... Хоча до цього думав ближче "подружитися" з Форвардом.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:31
Maksi2 написав:
Наче вже 9% а не 15%. А взагалі ви праві, відношення скотське...
- по дебетці до 15000 вкл. 15%
, понад 15К - 8,5%
- по кредитній за свої понад КЛ
без обмежень суми - 8,5%
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:38
stas_rst написав:
- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%
Не 9% пока что? И не от 100 грн?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:56
ingtrans написав: stas_rst написав:
- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%
Не 9% пока что? И не от 100 грн?
Пока что да, но скоро уже нет. Ну а оте 100 грн.... да начисляется от 100. Просто если остаток меньше 100 - то потеря на % ведь практически не заметна - меньше 2 коп. в день теряется если на карте лежит всего 99,99...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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