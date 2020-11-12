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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4424442544264427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:30

  Maksi2 написав:Наче вже 9% а не 15%.

По КоКо Дебет до 15к ще 15%, наче анонсу на пониження % не було...

  Maksi2 написав:А взагалі ви праві, відношення скотське...

Довіри після такого до банку меншає, тепер буду обережний... Хоча до цього думав ближче "подружитися" з Форвардом.
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  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:31

  Maksi2 написав:Наче вже 9% а не 15%. А взагалі ви праві, відношення скотське...

- по дебетці до 15000 вкл. 15%, понад 15К - 8,5%
- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%

Не 9% пока что? И не от 100 грн?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:56

  ingtrans написав:
  stas_rst написав:- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%

Не 9% пока что? И не от 100 грн?

Пока что да, но скоро уже нет. Ну а оте 100 грн.... да начисляется от 100. Просто если остаток меньше 100 - то потеря на % ведь практически не заметна - меньше 2 коп. в день теряется если на карте лежит всего 99,99...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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