Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:30
Maksi2 написав:
Наче вже 9% а не 15%.
По КоКо Дебет до 15к ще 15%, наче анонсу на пониження % не було...
Maksi2 написав:
А взагалі ви праві, відношення скотське...
Довіри після такого до банку меншає, тепер буду обережний... Хоча до цього думав ближче "подружитися" з Форвардом.
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miltador
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:31
Maksi2 написав:
Наче вже 9% а не 15%. А взагалі ви праві, відношення скотське...
- по дебетці
до 15000 вкл. 15%
, понад 15К - 8,5%
- по кредитній
за свої понад КЛ
без обмежень суми - 8,5%
stas_rst
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:38
stas_rst написав:
- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%
Не 9% пока что? И не от 100 грн?
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:56
ingtrans написав: stas_rst написав:
- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%
Не 9% пока что? И не от 100 грн?
Пока что да, но скоро уже нет. Ну а оте 100 грн.... да начисляется от 100. Просто если остаток меньше 100 - то потеря на % ведь практически не заметна - меньше 2 коп. в день теряется если на карте лежит всего 99,99...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:22
stas_rst написав:
- по кредитній за свої понад КЛ без обмежень суми - 8,5%
Так же ж було ще 12 нещодавно! коли встигли спустили!, єдрьон батон
greenozon
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:24
greenozon да ещё с 17 октября кажется
Кассандра
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:05
Кассандра написав: greenozon
да ещё с 17 октября кажется
17.11.
Flamingo
ж написав - скоро.
KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:09
KVV написав: Кассандра написав: greenozon
да ещё с 17 октября кажется
17.11.
Flamingo
ж написав - скоро.
Это другое скоро. С 17.11 будет 9% -> 8,5%, а речь о 12% -> 9%, которое по моим записям было как раз 17.10.
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ingtrans
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:17
схематичний бізнес план продуктів типу %% на залишок
треба запатентувати і брати в банків роялті!
http://prntscr.com/vijvvw
greenozon
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