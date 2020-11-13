RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4425442644274428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Так же ж було ще 12 нещодавно! коли встигли спустили!, єдрьон батон
мне даже обзвон был от робо-бабы. Сообщили о смене .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4425442644274428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9078, 9079, 9080
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90793 10720684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 19:16
Сибарит
Юнекс Банк 1 ... 236, 237, 238
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2372 72815
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 17:57
ingtrans
А-Банк 1 ... 1750, 1751, 1752
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17511 2456603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 13:33
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.