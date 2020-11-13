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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:55
greenozon написав:
Так же ж було ще 12 нещодавно! коли встигли спустили!, єдрьон батон
мне даже обзвон был от робо-бабы. Сообщили о смене .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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П'ят 13 лис, 2020 13:33
V2