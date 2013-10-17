мне даже обзвон был от робо-бабы. Сообщили о смене .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
мне даже обзвон был от робо-бабы. Сообщили о смене .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Навтикали на кожну дію смсок, а смски то і не приходять!
Через годину прийшла ціла пачка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:08
Ой+ не спешите жить
Кешбечные карты!
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