RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4425442644274428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Так же ж було ще 12 нещодавно! коли встигли спустили!, єдрьон батон
мне даже обзвон был от робо-бабы. Сообщили о смене .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Навтикали на кожну дію смсок, а смски то і не приходять!

Через годину прийшла ціла пачка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3858
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:08

Ой+ не спешите жить :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56

  idealstorm написав:
  omb написав:idealstorm ну что-то пошло не так :)


Ну вот,
теперь ещё и смс-ки шлют "з нагадуванням".

Ну, не де*** ли?


Снова звонил представитель НЕДОГОВНОБАНКА ФОрВАРД - интересуются мне была назначена встреча и ходил ли я?
я понимаю, что студенты звонящие не виноваты, но следующие будут посланы НАЮХ
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:01

  idealstorm написав:
  idealstorm написав:
  omb написав:idealstorm ну что-то пошло не так :)


Ну вот,
теперь ещё и смс-ки шлют "з нагадуванням".

Ну, не де*** ли?


Снова звонил представитель НЕДОГОВНОБАНКА ФОрВАРД - интересуются мне была назначена встреча и ходил ли я?
я понимаю, что студенты звонящие не виноваты, но следующие будут посланы НАЮХ

А Вы ходили-то? :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 31.07.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:11

  ingtrans написав:А Вы ходили-то? :)


Ну-да :)
поломал им систему, они назначили мне встречу, а я взял и пришёл!

Видимо надо ещё раз сходить, а то парализую работу целого недобанка
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:27

idealstorm так давно пора, можь карту подвезли :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4425442644274428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, killer bees, maxprofit і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9081, 9082, 9083
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90828 10729499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 17:41
maxprofit
А-Банк 1 ... 1756, 1757, 1758
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17571 2465349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 16:33
KVV
ОКСІ БАНК 1 ... 87, 88, 89
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
882 125067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 16:08
unknownurl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.