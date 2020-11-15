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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:55
greenozon написав:
Так же ж було ще 12 нещодавно! коли встигли спустили!, єдрьон батон
мне даже обзвон был от робо-бабы. Сообщили о смене .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20
Навтикали на кожну дію смсок, а смски то і не приходять!
Через годину прийшла ціла пачка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:08
Ой+
не спешите жить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56
idealstorm написав: omb написав:idealstorm
ну что-то пошло не так
Ну вот,
теперь ещё и смс-ки шлют "з нагадуванням".
Ну, не де*** ли?
Снова звонил представитель НЕДОГОВНОБАНКА ФОрВАРД - интересуются мне была назначена встреча и ходил ли я?
я понимаю, что студенты звонящие не виноваты, но следующие будут посланы НАЮХ
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idealstorm
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:01
idealstorm написав: idealstorm написав: omb написав:idealstorm
ну что-то пошло не так
Ну вот,
теперь ещё и смс-ки шлют "з нагадуванням".
Ну, не де*** ли?
Снова звонил представитель НЕДОГОВНОБАНКА ФОрВАРД - интересуются мне была назначена встреча и ходил ли я?
я понимаю, что студенты звонящие не виноваты, но следующие будут посланы НАЮХ
А Вы ходили-то?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:11
ingtrans написав:
А Вы ходили-то?
Ну-да
поломал им систему, они назначили мне встречу, а я взял и пришёл!
Видимо надо ещё раз сходить, а то парализую работу целого недобанка
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idealstorm
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:27
idealstorm
так давно пора, можь карту подвезли
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:06
Кому то в приложение пуши приходят о зачислении р2р? По дебетке нет, по кредитке пару раз были. Снова нет. СМС отключены.
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:10
2XL написав:
СМС отключены.
СМС-инфо д.б. включено и переведено на режим получения пушей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Пон 16 лис, 2020 16:33
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