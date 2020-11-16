50 грн дають за рефералку (КокоДебіт). Операції - тільки по КОКОкредит.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:17
50 грн дають за рефералку (КокоДебіт). Операції - тільки по КОКОкредит.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:26
1finanсier пополнение подойдёт
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:48
jay2004 та начебто все одно треба зробити якусь операцію, і в офіційних умовах написано, що бонус нараховують після першої операції, але не уточнюють, якої саме.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:03
Шлють в виписці агітку про 12% по авторській карті...ніяк не виправлять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:04
По новій пошті прислали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:26
Нее, ну шо вы такое гутарите, так низзя ж делать, ОфПреда накажут!
В БЦ к ним выехал представитель банка. Все как положено, с доверенностью, с действительным паспортом
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|