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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4427442844294430>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:17

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, яка саме операція підійде по відкритій по рефералці кокодебіт, щоб нарахували бонус по 50 грн ? Поповнення картки підійде?
Бо в офіційних правилах не уточнюється, яка саме операція повинна бути


50 грн дають за рефералку (КокоДебіт). Операції - тільки по КОКОкредит.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
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Подякував: 63 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:26

1finanсier пополнение подойдёт
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:48

jay2004 та начебто все одно треба зробити якусь операцію, і в офіційних умовах написано, що бонус нараховують після першої операції, але не уточнюють, якої саме.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:03

Шлють в виписці агітку про 12% по авторській карті...ніяк не виправлять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:04

  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!

По новій пошті прислали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:26

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!

По новій пошті прислали?

Нее, ну шо вы такое гутарите, так низзя ж делать, ОфПреда накажут! :wink:
В БЦ к ним выехал представитель банка. Все как положено, с доверенностью, с действительным паспортом :) :)
Хотяя, шо вы кипишь подымаете, там у них нормальный мини-оХвиС есть.
И они уговорили ОфПреда пощиикотать ту мини-менагершу, шобы она таки заказала две пластмаски :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:32

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!

По новій пошті прислали?


Звісно, що ні. Своїми каналами доставляли на міні-офіс. P.S. Аби рефки засвітити лишній раз? чи навіщо такі безглузді питання??
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:34

jay2004, це хто рефки 5 банок піарить...і завжди мичить? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:38

  Квесторе_поверніться написав:jay2004, це хто рефки 5 банок піарить...і завжди мичить? :)


35000+ постів за 7 років... У Вас час - для життя, вистачає? Чи тільки штампувати недоречні пости (тільки на цій сторінці 3 пости, котрі неінформативні)??
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
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